Горожан призывают бережно относиться к красоте.

В Херсоне расцвела аллея сакур. Деревья были подарены городу послом Японии 4 года назад.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Деревья высадили на центральном проспекте в честь 25-й годовщины дипломатических отношений между странами. Японские вишни украсили центр города буйным розовым цветом.

В Херсоне и до этого несколько раз пытались культивировать сакуры, и растения гибли из-за сильной жары. Здесь же, возле городской больницы, за деревьями пристально ухаживают медики. Поливают их и призывают горожан бережно относиться к красоте, ведь японцы обещали наведаться через 10 лет, чтобы полюбоваться цветением подаренных деревьев.

Яркие весенние цветы в Одессе

В Одесском ботсаду продолжается активное цветение растений.

На фотографиях видно, что в ботсаду уже повсюду зеленая трава, распускаются листья на деревьях, цветут тюльпаны, айва, барбарис, ирисы, керия японская, вейгела, магнолия, один из видов калины и множество других ярких цветов.

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Автор: Елена Пилипчак