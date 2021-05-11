В Херсоне расцвела аллея сакур. Деревья были подарены городу послом Японии 4 года назад.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Деревья высадили на центральном проспекте в честь 25-й годовщины дипломатических отношений между странами. Японские вишни украсили центр города буйным розовым цветом.
В Херсоне и до этого несколько раз пытались культивировать сакуры, и растения гибли из-за сильной жары. Здесь же, возле городской больницы, за деревьями пристально ухаживают медики. Поливают их и призывают горожан бережно относиться к красоте, ведь японцы обещали наведаться через 10 лет, чтобы полюбоваться цветением подаренных деревьев.
Яркие весенние цветы в Одессе
В Одесском ботсаду продолжается активное цветение растений.
На фотографиях видно, что в ботсаду уже повсюду зеленая трава, распускаются листья на деревьях, цветут тюльпаны, айва, барбарис, ирисы, керия японская, вейгела, магнолия, один из видов калины и множество других ярких цветов.
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