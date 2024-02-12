Синпоитки прогнозируют туман до конца суток.

На сегодня к концу суток в четырех областях Украины объявили повышенный уровень опасности. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, на севере Украины ожидается густой туман, из-за чего снизится видимость.

"До конца суток 12 февраля в северных областях туман, видимость 200-500 метров", - предупреждают синоптики.

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Из-за этого І уровень опасности, желтый, объявлен в таких областях:

Житомирская;

Киевская;

Черниговская;

Сумская.

Отдельно Укргидрометцентр обнародовал предупреждение для Киева.

"До конца суток 12 февраля туман, видимость 200-500 метров, I уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении.

Синоптик предупреждают, что из-за таких погодных условий могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Туманы в Украине - что прогнозирует синоптик

По словам синоптика Игоря Кибальчича, теплая погода, что сейчас охватила Украину, удержится до середины февраля. В то же время будут наблюдаться дожди, морось, а в Карпатах и на Крайнем Севере с мокрым снегом. Слабый ветер переменных направлений и высокая влажность воздуха станут благоприятными факторами для туманов, которые уменьшат дальность видимости местами до 200-500 метров.

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