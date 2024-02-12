Начало недели в Киеве будет теплым - 12 февраля в столице ожидается самый теплый день из ближайших. Об этом свидетельствуют данные прогноза Погода УНИАН.
Утром столбики термометров в столице покажут +3°, днем воздух прогреется до +9°, а вечером будет +7°. Ожидается облачная погода с прояснениями, а ближе к ночи в столице начнется дождь.
Ветер будет юго-восточный, 7-10 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 738-739 миллиметров ртутного столба.
Погода 12 февраля - прогноз по Украине на сегодня
Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +7°, днем +13°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +14°.
В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +6°, днем +14°.
В Тернополе 12 февраля ночью будет +5°, днем +14°, небольшая облачность.
В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +5°, днем +12°, облачно с прояснениями.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +15°.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +10°, днем +15°, небольшая облачность, дождь.
В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +12°.
В Виннице сегодня будет +6°...+14°, облачно с прояснениями.
В Житомире в понедельник будет ночью +6° днем +13°, облачно с прояснениями.
В Чернигове столбики термометров покажут +3°...+11°, пасмурно, сплошная облачность.
В Черкассах сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +10°.
В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +13°, облачно с прояснениями.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +7°...+11°, снег.
В Одессе 12 февраля - облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем +12°.
В Херсоне в понедельник ночью будет +9°, днем +15°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Николаеве сегодня будет пасмурно, небольшой дождь, ночью +9°, днем +13°.
В Запорожье температура ночью +7°, днем +14°, облачно с прояснениями.
В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +3°, а днем +10°, облачно с прояснениями.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +11°.
В Днепре температура ночью будет +8°, днем +13°, пасмурно, сплошная облачность.
В Симферополе в понедельник будет пасмурно, +8°...+17°.
В Краматорске сегодня пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +6°, днем +15°.
В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +4°, днем +14°.