Ближе к ночи в столице ожидается дождь.

Начало недели в Киеве будет теплым - 12 февраля в столице ожидается самый теплый день из ближайших. Об этом свидетельствуют данные прогноза Погода УНИАН.

Утром столбики термометров в столице покажут +3°, днем воздух прогреется до +9°, а вечером будет +7°. Ожидается облачная погода с прояснениями, а ближе к ночи в столице начнется дождь.

Ветер будет юго-восточный, 7-10 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 738-739 миллиметров ртутного столба.

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Погода 12 февраля - прогноз по Украине на сегодня

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +7°, днем +13°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +14°.

В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +6°, днем +14°.

В Тернополе 12 февраля ночью будет +5°, днем +14°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +5°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +15°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +10°, днем +15°, небольшая облачность, дождь.

В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +12°.

В Виннице сегодня будет +6°...+14°, облачно с прояснениями.

В Житомире в понедельник будет ночью +6° днем +13°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут +3°...+11°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черкассах сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +10°.

В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +13°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +7°...+11°, снег.

В Одессе 12 февраля - облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем +12°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +9°, днем +15°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Николаеве сегодня будет пасмурно, небольшой дождь, ночью +9°, днем +13°.

В Запорожье температура ночью +7°, днем +14°, облачно с прояснениями.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +3°, а днем +10°, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +11°.

В Днепре температура ночью будет +8°, днем +13°, пасмурно, сплошная облачность.

В Симферополе в понедельник будет пасмурно, +8°...+17°.

В Краматорске сегодня пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +6°, днем +15°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +4°, днем +14°.

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