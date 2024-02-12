В начале недели Украину охватит апрельское тепло. Температура повысится по всей стране, местами будет +15°...+17°. Ожидается переменная облачность с солнечными прояснениями. Дожди вероятны лишь в отдельных областях на юге страны. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +5°, днем +13°.
- Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +7°, днем +13°.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +14°.
- В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +6°, днем +14°.
- В Тернополе 12 февраля ночью будет +5°, днем +14°, небольшая облачность.
- В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +5°, днем +12°, облачно с прояснениями.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +15°.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +10°, днем +15°, небольшая облачность, дождь.
- В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +12°.
- В Виннице сегодня будет +6°...+14°, облачно с прояснениями.
- В Житомире в понедельник будет ночью +6° днем +13°, облачно с прояснениями.
- В Чернигове столбики термометров покажут +3°...+11°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Черкассах сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +10°.
- В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +13°, облачно с прояснениями.
- В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +7°...+11°, снег.
- В Одессе 12 февраля - облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем +12°.
- В Херсоне в понедельник ночью будет +9°, днем +15°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Николаеве сегодня будет пасмурно, небольшой дождь, ночью +9°, днем +13°.
- В Запорожье температура ночью +7°, днем +14°, облачно с прояснениями.
- В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +3°, а днем +10°, облачно с прояснениями.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +11°.
- В Днепре температура ночью будет +8°, днем +13°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Симферополе в понедельник будет пасмурно, +8°...+17°.
- В Краматорске сегодня пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +6°, днем +15°.
- В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +4°, днем +14°.
Приметы погоды 12 февраля
Красный месяц в этот день - к ветру.