В течение дня ожидается небольшая облачность, а воздух прогреется лишь до +11 градусов.

В четверг, 22 сентября, в Киеве вновь ожидается дождь.

Об этом свидетельствую данные Погода УНИАН.

Ночью температура в столице опустится до +8°, а днем столбики термомтеров поднимутся лишь до +11°. В течение дня ожидается небольшая облачность и дождь.

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Ветер будет преимущественно западный, а его скорость составит 1,2 - 1,7 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 745-746 миллиметров ртутного столба.

Во Львове в четверг будет сплошная облачность. Ночью +7°, днем +11°, сильный дождь.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +6°, днем +12°, легкий дождь.

В Ривне в четверг ожидается пасмурная погода и сплошная облачность, ночью +7°, днем +12°, дождь.

В Тернополе 22 сентября ночью будет +8°, днем +12°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +7°, днем +12°, сильный дождь.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +12°, небольшой дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +8°...+15°, облачно с прояснениями, ливень.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +8°, днем +12°, легкий дождь.

В Виннице завтра будет +7°...+14°, пасмурно, сплошная облачность, легкий дождь.

В Житомире в четверг будет ночью +7°, днем +11°, сплошная облачность, сильный дождь.

В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +13°.

В Кропивницком температура ночью будет +6°, днем +15°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +8°...+13°, легкий дождь.

В Одессе 22 сентября - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +17°.

В Херсоне в четверг ночью +6°, днем +18°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +17°.

В Запорожье температура ночью +8°, днем +17°, небольшая облачность.

В Сумах температура воздуха составит +5°...+14°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +15°.

В Днепре завтра температура ночью будет +8°, днем +16°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, +8°...+16°.

В Краматорске будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +6°, днем +16°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +16°.

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