На востоке и юге Украины, а также в большинстве центральных областей 22 сентября ожидается сухая погода.

В четверг, 22 сентября, дождей в Украине станет намного меньше. Осадки ожидаются лишь в западных и северных областях. Температура в большинстве областей будет без изменений, лишь на востоке снизится на пару градусов.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +8°, днем +11°, дождь.

Во Львове в четверг будет сплошная облачность. Ночью +7°, днем +11°, сильный дождь.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +6°, днем +12°, легкий дождь.

В Ривне в четверг ожидается пасмурная погода и сплошная облачность, ночью +7°, днем +12°, дождь.

В Тернополе 22 сентября ночью будет +8°, днем +12°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +7°, днем +12°, сильный дождь.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +12°, небольшой дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +8°...+15°, облачно с прояснениями, ливень.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +8°, днем +12°, легкий дождь.

В Виннице завтра будет +7°...+14°, пасмурно, сплошная облачность, легкий дождь.

В Житомире в четверг будет ночью +7°, днем +11°, сплошная облачность, сильный дождь.

В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +13°.

В Кропивницком температура ночью будет +6°, днем +15°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +8°...+13°, легкий дождь.

В Одессе 22 сентября - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +17°.

В Херсоне в четверг ночью +6°, днем +18°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +17°.

В Запорожье температура ночью +8°, днем +17°, небольшая облачность.

В Сумах температура воздуха составит +5°...+14°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +15°.

В Днепре завтра температура ночью будет +8°, днем +16°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, +8°...+16°.

В Краматорске будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +6°, днем +16°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +16°.

Народные приметы на 22 сентября

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22 сентября - праведных Иоакима и Анны. В народном календаре 22 сентября - день осеннего равноденствия. Если в этот день птицы рано и дружно к теплу полетели, то быть холодной и суровой зиме, а если куры начинают рано линять - к теплой зиме.

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