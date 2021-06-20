Непогода подтопила десятки домохозяйств и размыла подъездные пути к селам.

В Черновицкой области в результате внезапного ливня затопило десяток населенных пунктов бывших Заставнивского и Хотинского районов.

Читайте такжеСегодня Украину накроет жара до +30° и ливни (карта)Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черновицкой областной государственной администрации, в результате дождей подтоплены села Окно, Погореловка, Веренчанка, Бродок, Крещатик, Ржавинцы, Репуженці, Черный поток, Бабин, Добриновцы, Горошовцы, Баламутовка, Юрковцы и Боянчук.

По информации пресс-службы, непогода подтопила десятки домохозяйств и размыла подъездные пути к населенным пунктам.

На местах подтоплений работают сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Черновицкой области.

Непогода в Украине в июне

Ранее в ГСЧС предупредили, что в течение 20-21 июня в большинстве северных, западных и восточных областей ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Кроме того, 20 июня есть вероятность поднятие уровня воды в реках.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Николай Кобылюк