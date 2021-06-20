На утро в Украине из-за непогоды было обесточено 57 населенных пунктов в четырех областях.

В течение 20-21 июня в большинстве северных, западных и восточных областей ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Кроме того, 20 июня есть вероятность поднятия уровня воды в реках.

Об этом говорится в предупреждениях ГСЧС. Так, по данным Укргидрометцентра, сегодня на отдельных реках бассейна Днестра (Ивано-Франковская обл.) ожидается рост уровней воды на 0,2 - 1,0 м над уровнями 19 июня по состоянию на 8 часов. При значительных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока.

В то же время, по данным ГСЧС, в Украине из-за непогоды с утра были обесточены 57 населенных пунктов в четырех областях.

"По состоянию на 7 ч 20 июня в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 57 населенных пунктов в четырех областях, а именно: Житомирская – 23, Винницкая – 20, Киевская – 11 и Донецкая - 3», - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения были привлечены бригады облэнерго.

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Авторы: Дмитрий Захаров, Тамара Отовская