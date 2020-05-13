Ураган в Чернигове: падение огромного дерева на автомобиль попало на видео

Пострадавших от порывов сильного ветра нет.

Ураган в Чернигове повалил деревья / Фото из соцсетей

В Чернигове ураган вырвал деревья с корнями, также повреждено несколько легковых автомобилей.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие фото обнародовали горожане в социальных сетях.

Падение деревьев произошло в центральной части города, в том числе на территории исторического Вала. Также упало дерево на ул. Коцюбинского.

На видео попало падение нескольких старых тополей на припаркованный во дворе автомобиль.

По предварительным данным патрульной полиции, от падения деревьев и крупных веток в городе повреждено, по меньшей мере, три автомобиля. Пострадавших от порывов сильного ветра нет.

Фото из соцсетей

Фото из соцсетей

Напомним, ранее ураган на Закарпатье сорвал кровлю с крыш, сломал деревья и обесточил 11 населенных пунктов.