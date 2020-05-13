Ураган в Чернигове: падение огромного дерева на автомобиль попало на видео
Пострадавших от порывов сильного ветра нет.
В Чернигове ураган вырвал деревья с корнями, также повреждено несколько легковых автомобилей.
На Прикарпатье прошла мощная пылевая буря: есть пострадавшие в ДТП (видео)
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие фото обнародовали горожане в социальных сетях.
Падение деревьев произошло в центральной части города, в том числе на территории исторического Вала. Также упало дерево на ул. Коцюбинского.
На видео попало падение нескольких старых тополей на припаркованный во дворе автомобиль.
По предварительным данным патрульной полиции, от падения деревьев и крупных веток в городе повреждено, по меньшей мере, три автомобиля. Пострадавших от порывов сильного ветра нет.
Напомним, ранее ураган на Закарпатье сорвал кровлю с крыш, сломал деревья и обесточил 11 населенных пунктов.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+15°... +9°
- Днепр+16°... +5°
- Донецк+16°... +3°
- Житомир+16°... +8°
- Запорожье+17°... +6°
- Ивано-Франковск+16°... +6°
- Киев+15°... +8°
- Кропивницкий+16°... +6°
- Луганск+16°... +3°
- Луцк+15°... +6°
- Львов+15°... +6°
- Николаев+18°... +8°
- Одесса+17°... +10°
- Полтава+15°... +6°
- Ровно+15°... +6°
- Симферополь+17°... +6°
- Сумы+14°... +7°
- Тернополь+14°... +8°
- Харьков+15°... +5°
- Херсон+18°... +7°
- Хмельницкий+16°... +10°
- Черкассы+17°... +9°
- Чернигов+14°... +7°
- Черновцы+18°... +11°
Виргиния, США
+20°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
Ощущается как:+20 °
Влажность:55 %
Давление:770 мм
Ветер: 5.3 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:05:58
Закат20:14
Фаза луны:
Лента новостей