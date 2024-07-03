Первый ураган этого сезона движется к Ямайке. Синоптики говорят, удар будет сильным.

Ураган "Берилл" унес жизни семи человек и вызвал катастрофические разрушения в Карибском бассейне.

Как сообщает Aljazeera, "Берилл" движется в сторону Ямайки, оставляя за собой обширные разрушения.

По данным CNN, на данный момент известно о семи погибших. Только в Венесуэле числятся пропавшими без вести четыре человека, а 8000 домов повреждены или полностью разрушены.

Как сообщает ураган сравнял с землей около 90% домов на одном из островов в архипелаге Гренадины.

"Берилл" - самый ранний за всю историю шторм, достигший 5-й категории, самой высокой по шкале Саффира-Симпсона. Ожидается, что в четверг, 4 июля, он пройдет в районе Ямайки.

Скорость ветра во время урагана достигает 250 км/ч, а ученые говорят, что причиной рекордного усиления шторма до 5 категории является антропогенное изменение климата.

"Я призываю всех ямайцев запастись едой, батарейками, свечами и водой. Защитите свои документы и удалите все предметы, которые могут поставить под угрозу вашу собственность. Лучше быть готовым, чем сожалеть о том, что не подготовился", - заявил премьер-министр Ямайки.

Синоптики говорят, что Ямайка, похоже, находится прямо на пути "Берилла". Ожидается, что ураган принесет в островное государство опасные для жизни ветры, проливные дожди и штормовые нагоны.

Как сообщают иностранные СМИ, "Берилл" уже оставил за собой след смерти и опустошения.

Сообщается, что три человека погибли в Гренаде и еще один в Сент-Винсенте. Еще три смерти зарегистрированы в Венесуэле. Около 25 000 человек в этом районе также пострадали от проливных дождей.

Сезон ураганов в Атлантике - подробности

Последним сильным ураганом, который свирепствовал в юго-восточной части Карибского бассейна, был ураган "Иван" 20 лет назад. Тогда в Гренаде погибли десятки человек.

"Берилл" - первый ураган этого сезона. Он перешел из шторма категории 1 в категорию 4 менее чем за 10 часов. Это делает "Берилл" рекордсменом.

Тем временем Национальное управление океанических и атмосферных исследований прогнозирует, что сезон ураганов 2024 года, который продлится с 1 июня по 30 ноября, будет значительно сильнее обычного. В среднем за сезон ураганов в Атлантике происходит 14 названных штормов. В этом же году ожидается от 17 до 25 названных ураганов.

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