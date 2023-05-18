В столице 19-го мая синоптик обещает днем +22...+23 градуса.

19-го мая в Украине будет царить теплая воздушная масса, температура будет достигать по-настоящему летних +23...+ 26 градусов. Такой прогноз на пятницу в своем Facebook дала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, немного свежее будет только на западе и севере страны, где ожидается +19...+23 градуса. Кроме того, вероятен сильный ветер на юге Украины, на морях - штормовой.

"Дожди в пятницу в Украине вероятны повсюду, кроме восточных областей. Правда, характер их будет кратковременным и локальным, будут идти преимущественно в дневные часы", - прогнозирует Диденко.

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В Киеве 19-го мая синоптик обещает днем +22...+23 градуса, возможны небольшие в отдельных районах столицы.

"Далее в Украине - преимущественно тепло, дожди с грозами будут выпадать, но неравномерно", - добавила самый известный синоптик страны.

Прогноз от синоптика Кибальчича на ближайшие дни

В ближайшие дни, 19-21 мая, в Украине ожидается очень теплая погода, свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича. Кое-где будет дождливо, однако на температуру это не повлияет. В конце недели столбики термометров кое-где уже будут показывать +28°.

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