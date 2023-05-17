До конца недели в Украине местами будет дождливо, однако осадки никак не повлияют на температуру.

В ближайшие дни в Украине ожидается очень теплая погода. На западе будет дождливо, постепенно осадки распространятся и на другие регионы нашей страны, однако на температуру они не повлияют. В конце недели столбики термометров местами уже будут показывать +28°. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича, опубликованный на сайте "Метеопрог".

Погода 18 мая

В четверг, по данным Кибальчича, в западных областях сохранится неустойчивая погода с дождями и грозами. В других регионах Украины осадков не ожидается. Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +10...+15 °С, днем +22...+27 °С.

Погода 19 мая

Перед выходными небольшие кратковременные дожди пройдут в западных и местами северных областях. Ветер восточный, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье днем ожидаются отдельные порывы до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью будет в пределах +11. ..+16 °С, днем +22...+ 27 °С.

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Прогноз погоды на выходные

20 и 21 мая местами в Украине ожидаются небольшие дожди, преимущественно в дневное время. Ветер будет северо-восточной четверти, 5-10 м/с. Температура ночью +10...+16 °С, днем воздух прогреется до +22...+28 °С.

Потепление в Украине - что говорят синоптики

В Укргидрометцентре сказали, что теплые вещи уже можно прятать, ведь в Украину пришло долгожданное тепло.

В частности, по данным синоптиков, 17 и 18 мая по всей Украине ожидается 22-27°. В Карпатах ночью 4-9° тепла, днем 9-14°. А в пятницу в западной части местами пройдут кратковременные дожди и весенние грозы. Воздух прогреется до 21-27°. В западных областях и в Крыму будет свежее, 18-24°.

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