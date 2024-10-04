Сейчас на западе Украины уже наступила метеорологическая осень, а на остальной территории до сих пор продолжается метеорологическое лето.

Сейчас в Украине установилась классическая погодная противофаза. Об этом на своей странице в Facebook сообщил черкасский синоптик Виталий Пстригань.

По его словам, в западной части Украины уже продолжается метеорологическая осень с ее "типичными атрибутами": облачность, холод и периодические дожди. И совсем другая погода на остальной территории, где до сих пор продолжается метеорологическое лето: солнечно, сухо и тепло.

Он пояснил, что причина таких разных погодных условий - это доминирование циклонической деятельности на западной части Украины, куда хлынул поток воздуха из Арктики, и блокирующего антициклона с востока, где преобладают южные воздушные потоки.

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По прогнозу синоптика, сейчас в атмосфере наметилась перестройка синоптических процессов. На выходных атмосферные фронты южного западного циклона Finny принесут дожди и грозы, в частности, и в Черкасскую область. А в начале новой рабочей недели уже будет доминировать неустойчивая с кратковременными дождями погода с аномально высоким температурным фоном.

По данным Укргидрометцентра, на западе Украины ожидается потепление, а на остальной территории еще сохранится почти летнее тепло.

По словам синоптика Натальи Птухи, практически в течение всей первой декады октября в Украине будет происходить определенное повышение температуры. Заморозков на западе Украины уже не ожидается.

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