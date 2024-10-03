В ближайшие дни на западе страны температура повысится, а на остальной территории сохранится фактически летнее тепло.

Осенняя прохлада только пришла в Украину, но уже снова уходит. На западе страны ожидается потепление, а на остальной территории сохранится практически летнее тепло. Об этом в комментарии OBOZ.UA рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Она напомнила, что с понедельника температура в Украине снизилась, но все равно на юго-востоке до сих пор остаются высокие показатели. И в ближайшие дни там сохранится температура в пределах +22...+26 градусов. В большинстве областей столбики термометров показывают днем +16…+21 градусов. "Это достаточно комфортные условия как для октября месяца", – говорит эксперт по погоде.

А уже сегодня, по прогнозу Птухи, в Украине должно начаться потепление. Вообще, по ее словам, практически в течении всей первой декады месяца будет определенное повышение температуры.

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Заморозков на западе Украины уже не будет. Например, ночью 4 октября на западе температура ожидается +7...+12, а на остальной территории - до +15, а днем воздух прогреется до +19...+24. Только на севере Украины будет чуть свежее.

Наталья Птуха сообщила, что на данный момент на погоду в Украине влияет холодная воздушная масса с запада и более теплая с юго-востока. Из-за этого кое-где температура может быть ниже, когда будут дожди и облачность. Но если погода солнечная, то температуры могут достигать +20 градусов

В Киевской области стремительного снижения температура в ближайшие 5-10 дней не ожидается, добавила синоптик.

Погода в октябре 2024 - прогноз на месяц

В Укргидрометцентре ожидают, что октябрь в этом году будет теплее нормы на 1-1,5 градуса. Средняя за месяц температура ожидается в пределах +7°...+13°.

Осадков при этом выпадет, как обычно: в Карпатах 77-101 мм, а на остальной территории - не более 31-67 мм.

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