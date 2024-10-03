В большинстве областей воздух прогреется до +22°...+25°.

Накануне выходных, 4 октября, осадков в Украине станет больше. Дожди ожидаются не только на западе, но также местами и на севере страны. На западе будет +12°...+17°, на севере столбики термометров покажут +19°...+20° (только в Сумской области воздух прогреется до +23°). А на остальной территории столбики термометров покажут комфортные +22°...+25°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +13°, днем +20°.

Во Львове в пятницу будет пасмурно. Ночью +10°, днем +12°, дождь.

В Луцке будет пасмурно, ночью +10°, днем +12°, дождь.

В Ривне завтра ожидается пасмурная погода , ночью +11°, днем +13°, дождь.

В Тернополе 4 октября ночью будет +12°, днем +15°, пасмурно, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +11°, днем +17°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +11°, днем +14°, дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +12°, днем +15°, пасмурно, дождь.

В Черновцах в пятницу - пасмурно, ночью +12°, днем +16°, сильный дождь.

В Виннице завтра будет +12°...+21°, небольшая облачность.

В Житомире в пятницу ночью будет +12°, днем +19°, пасмурно, сильный дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +11°...+19°, пасмурно.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +23°.

В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +25°, небольшая облачность.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +12°...+22°.

В Одессе 4 октября - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +22°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +13°, днем +25°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +25°.

В Запорожье температура ночью +13°, днем +24°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +11°, а днем +23°, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем +23°.

В Днепре температура ночью будет +12°, днем +23°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в пятницу будет ясно и безоблачно, +13°...+24°.

В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +25°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +25°.

Приметы погоды 4 октября

Какая погода в этот день, такая будет и в ближайшие 4 недели. Резкий северный ветер на холодную зиму.

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