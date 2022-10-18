Изменение погоды в Украине ожидается уже завтра, 19 октября.

Сегодня, 18 октября, в Украине ожидается теплая и сухая погода. Днем температура будет в пределах +15...+20 градусов. А уже завтра погода в Украине ухудшится.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по данным синоптиков, ожидается похолодание с дождями и мокрым снегом, а также сильные порывы ветра.

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"19-20 октября изменение погоды: пройдут дожди, 20 октября в Карпатах с мокрым снегом; в большинстве областей местами порывы северо-западного ветра 15-20 м/с; температура ночью 1-8° тепла, днем постепенное снижение до 4-10° тепла, в Карпатах до 0°", - сообщили в Укргидрометцентре.

В Украину идет похолодание - что говорят синоптики

Как сообщал Погода УНИАН, в Украине ожидается резкое изменение погоды. В начале недели еще будет тепло и сухо, а со среды, 19 октября, начнутся дожди и заметно похолодает. Местами ночью будут морозы.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в Украине 17-18 октября станет еще теплее, температура прогреется до +22 градусов. А вот с 19 числа ожидается резкое похолодание.

По словам синоптика, в среду-четверг пройдут дожди, в Карпатах 20 октября вероятен снег, холодные атмосферные фронты с запада Европы принесет существенное понижение температуры.

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