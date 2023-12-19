В среду, 20 декабря, по всей Украине будет тепло и практически без осадков. Небольшие дожди вероятны лишь местами на западе страны. Столбки термометров покажут +4°...+8°, а на юге и в Черновицкой области воздух прогреется до весенних +9°...+11°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +3°, днем +8°.
- Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +1°, днем +6°, небольшой дождь.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +5°, дождь.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +3°, днем +6°.
- В Тернополе 20 декабря ночью будет +1°, днем +8°, небольшая облачность.
- В Хмельницком завтра в течение дня будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +8°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +7°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью 0°, днем +5°, практически безоблачно.
- В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +2°, днем +10°.
- В Виннице завтра будет +1°...+8°, небольшая облачность.
- В Житомире в среду будет ночью +3° днем +8°, небольшая облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут +2°...+6°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность ночью +3°, днем +6°.
- В Кропивницком температура ночью будет +1°, днем +8°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +3°...+7°.
- В Одессе 20 декабря - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +10°.
- В Херсоне в среду ночью будет +4°, днем +11°, ясно и безоблачно.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +10°.
- В Запорожье температура ночью +4°, днем +9°, ясно и безоблачно.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +2°...+4°, небольшая облачность.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +7°.
- В Днепре температура ночью будет +3°, днем +8°, небольшая облачность.
- В Симферополе в среду будет практически безоблачно, +3°...+11°.
- В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +8°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +8°.
Приметы погоды 20 декабря
Снегопад в этот день предвещает дождливое лето. Если 20 декабря началась метель, то в следующем году будет плохой урожай.