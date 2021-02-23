Синоптик прогнозирует температурные контрасты в Украине: от 15 тепла до 17 мороза

По прогнозу синоптика, в западных областях будет теплее всего - в течение дня + 7...+12°С.

В Украине потеплеет / фото alp.org.ua

В Украине в среду, 24 февраля, ожидаются температурные контрасты - от дневных +15°С на Западе до ночных -15...-17°С на Востоке и Севере. Читайте также Сегодня в Киеве ожидается облачный день с температурой 0°

Такой прогноз погоды дала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в западных областях будет теплее всего, в течение дня +7...+12°С, на Закарпатье и Прикарпатье местами до +15°С.

В восточной части, всего на Левобережье и даже в южной части днем ожидается 0...-5°С, на Востоке до -7°С. На остальной территории около нуля, на Юге местами +1...+4°С.

"Хотя и будет доминировать антициклон "Илонка", однако атмосферный фронт северного циклона принесет завтра в Украину снег, мокрый снег и даже дождь - будет зависеть от градусов", - прогнозирует Диденко.

На крайнем западе, в восточных областях, в большинстве южной части Украины - без существенных осадков. На дорогах и тротуарах - гололедица.

"В Киеве завтра будет свежо, днем лишь около нуля. Пройдет снег и мокрый снег, что сразу усложнит ситуацию на дорогах - осторожно. Потом потепление возобновится. Постепенно", - добавила синоптик.

Прогноз на неделю от Погода УНИАН

На этой неделе в Украине значительно потеплеет. В четверг на Ивано-Франковщине температура достигнет +17°, а в пятницу "плюс" будет уже по всей Украине: столбики термометров не опустятся ниже +5°. А вот на выходных украинцев ждет дождливая погода.