Синоптик прогнозирует температурные контрасты в Украине: от 15 тепла до 17 мороза
По прогнозу синоптика, в западных областях будет теплее всего - в течение дня + 7...+12°С.
В Украине в среду, 24 февраля, ожидаются температурные контрасты - от дневных +15°С на Западе до ночных -15...-17°С на Востоке и Севере.Сегодня в Киеве ожидается облачный день с температурой 0°
Такой прогноз погоды дала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, в западных областях будет теплее всего, в течение дня +7...+12°С, на Закарпатье и Прикарпатье местами до +15°С.
В восточной части, всего на Левобережье и даже в южной части днем ожидается 0...-5°С, на Востоке до -7°С. На остальной территории около нуля, на Юге местами +1...+4°С.
"Хотя и будет доминировать антициклон "Илонка", однако атмосферный фронт северного циклона принесет завтра в Украину снег, мокрый снег и даже дождь - будет зависеть от градусов", - прогнозирует Диденко.
На крайнем западе, в восточных областях, в большинстве южной части Украины - без существенных осадков. На дорогах и тротуарах - гололедица.
"В Киеве завтра будет свежо, днем лишь около нуля. Пройдет снег и мокрый снег, что сразу усложнит ситуацию на дорогах - осторожно. Потом потепление возобновится. Постепенно", - добавила синоптик.
Прогноз на неделю от Погода УНИАН
На этой неделе в Украине значительно потеплеет. В четверг на Ивано-Франковщине температура достигнет +17°, а в пятницу "плюс" будет уже по всей Украине: столбики термометров не опустятся ниже +5°. А вот на выходных украинцев ждет дождливая погода.
- Винница+8°... -2°
- Днепр-2°... -10°
- Донецк-5°... -16°
- Житомир+5°... -1°
- Запорожье-1°... -9°
- Ивано-Франковск+10°... -2°
- Киев+1°... -5°
- Кропивницкий+2°... -4°
- Луганск-9°... -20°
- Луцк+5°... -2°
- Львов+6°... -2°
- Николаев+8°... -4°
- Одесса+8°... -1°
- Полтава-4°... -10°
- Ровно+5°... -2°
- Симферополь+6°... -2°
- Сумы-11°... -15°
- Тернополь+7°... -2°
- Харьков-9°... -15°
- Херсон+7°... -5°
- Хмельницкий+6°... -2°
- Черкассы0°... -6°
- Чернигов-4°... -9°
- Черновцы+6°... -1°