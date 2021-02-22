Весна на пороге: на этой неделе в Украине резко потеплеет до +17° (карта)
Местами пройдут дожди.
На этой неделе в Украине значительно потеплеет. В четверг на Ивано-Франковщине температура достигнет +17°, а в пятницу "плюс" будет уже по всей Украине: столбики термометров не опустятся ниже +5°. А вот на выходных украицев ожидает дождливая погода.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Синоптик назвала дату резкого потепления в Украине
В понедельник, 22 февраля, во многих областях Украины будет солнечно. В Сумах и Харькове пройдут ливни. На остальной территории ожидается облачная погода. Температура днем в западных областях повысится до +8°, а на севере ночью упадет до -15°.
Во вторник по всей территории Украины ожидается переменная облачность. Температура в западной части страны повысится до +10°, а на севере упадет до -11°.
В среду в Украину вернется снег! Правда, только в северные и центральные регионы. На Житомирщине и Винничине пройдут дожди. В Ивано-Франковске продолжится потепление: здесь температура достигнет весенних +11°.
В четверг потепление наберет неожиданные повороты и температура в Украине повысится до +17°. В западных областях будет солнечно, практически по всей остальной территории - облачно с прояснениями. На Сумщине пройдут дожди.
В пятницу "плюс" заполнит всю Украину: температура днем не упадет ниже +5°. Максимум по-прежнему останется на Ивано-Франковщине. Практически по всей стране ожидается ясная погода, без осадков.
На выходных, 27 и 28 февраля, Украину будут заливать дожди. Температура днем немного снизится - до +2°.
Народный прогноз
22 февраля - день Валентины-капельницы. В этот день начиналась первая капель. Чем холоднее будет в этот день и все последующие дни февраля, тем теплее будет март.
23 февраля - день Прохора. Считается, что после этого дня начинается потепление.
24 февраля - день Власия. Предки считали этот день переломом зимы. Власьевские морозы последние, завершающие для зимы. Власий сшибает рог с зимы.
25 февраля - Алексей рыбный. Сосулек много - к богатому урожаю.
26 февраля - день Святого Мартиниана. Снег тает - весна будет теплой. Если плохая погода - холодная и затяжная весна.
27 февраля - Кирилла. Хорошая погода на Кирилла - к морозам.
28 февраля - Онисима. С сегодняшнего дня зима с весной начинают борьбу: "кому идти вперед, а кому вспять повернуть".
Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:
- "Холода и морозы заканчиваются": метеоролог рассказала, когда в Украине потеплеет
- Радоваться быстрому наступлению весны еще рано: синоптик рассказала, когда в Украину придет тепло
- "Потепление не означает плавный переход к подснежникам": синоптик дала подробный прогноз на выходные
- Весна уже здесь: сегодня в Украине потеплеет до +8°, две области накроют ливни (карта, видео)
- В Северном полушарии возник первый в 2021 году тропический шторм
- Винница+6°... -5°
- Днепр+3°... -5°
- Донецк+2°... -9°
- Житомир+6°... -4°
- Запорожье+5°... -4°
- Ивано-Франковск+6°... -7°
- Киев+5°... -2°
- Кропивницкий+4°... -4°
- Луганск+2°... -13°
- Луцк+5°... -6°
- Львов+7°... -4°
- Николаев+8°... -3°
- Одесса+8°... -1°
- Полтава+3°... -8°
- Ровно+5°... -6°
- Симферополь+3°... 0°
- Сумы+3°... -15°
- Тернополь+3°... -6°
- Харьков+3°... -13°
- Херсон+7°... -3°
- Хмельницкий+5°... -4°
- Черкассы+4°... -3°
- Чернигов+4°... -9°
- Черновцы+7°... -6°