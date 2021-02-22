Весна на пороге: на этой неделе в Украине резко потеплеет до +17° (карта)

Местами пройдут дожди.

На этой неделе в Украине резко потеплеет / Фото ua.depositphotos.com

На этой неделе в Украине значительно потеплеет. В четверг на Ивано-Франковщине температура достигнет +17°, а в пятницу "плюс" будет уже по всей Украине: столбики термометров не опустятся ниже +5°. А вот на выходных украицев ожидает дождливая погода.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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В понедельник, 22 февраля, во многих областях Украины будет солнечно. В Сумах и Харькове пройдут ливни. На остальной территории ожидается облачная погода. Температура днем в западных областях повысится до +8°, а на севере ночью упадет до -15°.

Прогноз погоды в Украине на 22 февраля / фото УНИАН

Во вторник по всей территории Украины ожидается переменная облачность. Температура в западной части страны повысится до +10°, а на севере упадет до -11°.

Прогноз погоды в Украине на 23 февраля / фото УНИАН

В среду в Украину вернется снег! Правда, только в северные и центральные регионы. На Житомирщине и Винничине пройдут дожди. В Ивано-Франковске продолжится потепление: здесь температура достигнет весенних +11°.

Прогноз погоды в Украине на 24 февраля / фото УНИАН

В четверг потепление наберет неожиданные повороты и температура в Украине повысится до +17°. В западных областях будет солнечно, практически по всей остальной территории - облачно с прояснениями. На Сумщине пройдут дожди.

Прогноз погоды в Украине на 25 февраля / фото УНИАН

В пятницу "плюс" заполнит всю Украину: температура днем не упадет ниже +5°. Максимум по-прежнему останется на Ивано-Франковщине. Практически по всей стране ожидается ясная погода, без осадков.

Прогноз погоды в Украине на 26 февраля / фото УНИАН

На выходных, 27 и 28 февраля, Украину будут заливать дожди. Температура днем немного снизится - до +2°.

Прогноз погоды в Украине на 27 февраля / фото УНИАН

Прогноз погоды в Украине на 28 февраля / фото УНИАН

Народный прогноз

22 февраля - день Валентины-капельницы. В этот день начиналась первая капель. Чем холоднее будет в этот день и все последующие дни февраля, тем теплее будет март.

23 февраля - день Прохора. Считается, что после этого дня начинается потепление.

24 февраля - день Власия. Предки считали этот день переломом зимы. Власьевские морозы последние, завершающие для зимы. Власий сшибает рог с зимы.

25 февраля - Алексей рыбный. Сосулек много - к богатому урожаю.

26 февраля - день Святого Мартиниана. Снег тает - весна будет теплой. Если плохая погода - холодная и затяжная весна.

27 февраля - Кирилла. Хорошая погода на Кирилла - к морозам.

28 февраля - Онисима. С сегодняшнего дня зима с весной начинают борьбу: "кому идти вперед, а кому вспять повернуть".

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