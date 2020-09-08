Тайфун "Хайшен" обрушился на Японию и Южную Корею (видео)
На острове Кюсю четыре человека пропали без вести.
Мощный тайфун "Хайшен" прошел вблизи японского острова Кюсю, обрушив на него сильный ветер и проливные дожди.
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Утром 7 сентября он обрушился на юг Южной Кореи, вышел в Японское море и движется на восток КНДР со скоростью 50 км/ч. Скорость ветра вблизи его центра достигает 126 км/ч, порывы - 180 км/ч, передает Stormnews со ссылкой на Японское метеорологическое агентство.
На острове Кюсю сошел оползень, в результате которого четыре человека пропали без вести. В других инцидентах, связанных с непогодой, пострадали по меньшей мере 46 человек. Без света оставались более полумиллиона домов, в настоящее время их число снизилось до 270 тысяч.
В Южной Корее из-за тайфуна пострадали южные и восточные районы. Всего "Хайшен" разрушил 48 строений. Из опасных районов эвакуировали 1640 человек. Пока известно об одном пострадавшем в Пусане.
Тайфуны и ураганы в мире
Жертвами урагана "Исайяс", который ослабел до тропического шторма, в США стали четыре человека.
В августа 2020 года тайфун "Мекхала" обрушился на юго-восток Китая. Он вышел на сушу в провинции Фуцзянь.
Число жертв урагана "Лора", который в конце августа обрушился на юг США, увеличилось до 18 человек. 14 человек погибли в Луизиане и 4 в Техасе.
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