Жертвами тайфуна "Хайшен" в Японии и Южной Корее стали четыре человека

В Японии жертвами тайфуна стали три человека.

Последствия тайфуна "Хайшен" / фото REUTERS

Четыре человека погибли в результате тайфуна "Хайшен" в Японии и Южной Корее.

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В Японии жертвами стихии стали 3 человека в префектурах Сага, Оита и Кагосима. В префектуре Миядзаки спасатели ищут четверых пропавших без вести, передает Stormnews со ссылкой на местные СМИ.

В Южной Корее пока известно об одном погибшем в Пусане. Его тело обнаружили в море у пляжа. Полиция устанавливает причины его гибели. Также два человека числятся пропавшими без вести в провинциях Канвондо и Кенсан-Пукто, пятеро ранены. Получили повреждения около 600 частных строений, 4,5 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий оказались затоплены.

Тайфуны в 2020 году

Мощный тайфун "Хайшен" прошел вблизи японского острова Кюсю, обрушив на него сильный ветер и проливные дожди. Утром 7 сентября он обрушился на юг Южной Кореи и вышел в Японское море.

Тайфун "Хагулит" принес с собой проливные дожди в китайский город Шанхай. Они вызвали подтопление некоторых районов и нарушение движения транспорта.

Тайфун "Вонгфонг" обрушился на филиппинский остров Самар. Он вышел на сушу в муниципалитете Сан-Поликарпо.