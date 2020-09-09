Жертвами тайфуна "Хайшен" в Японии и Южной Корее стали четыре человека
В Японии жертвами тайфуна стали три человека.
Четыре человека погибли в результате тайфуна "Хайшен" в Японии и Южной Корее.
На Китай обрушился тайфун "Мекхала"
В Японии жертвами стихии стали 3 человека в префектурах Сага, Оита и Кагосима. В префектуре Миядзаки спасатели ищут четверых пропавших без вести, передает Stormnews со ссылкой на местные СМИ.
В Южной Корее пока известно об одном погибшем в Пусане. Его тело обнаружили в море у пляжа. Полиция устанавливает причины его гибели. Также два человека числятся пропавшими без вести в провинциях Канвондо и Кенсан-Пукто, пятеро ранены. Получили повреждения около 600 частных строений, 4,5 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий оказались затоплены.
Тайфуны в 2020 году
Мощный тайфун "Хайшен" прошел вблизи японского острова Кюсю, обрушив на него сильный ветер и проливные дожди. Утром 7 сентября он обрушился на юг Южной Кореи и вышел в Японское море.
Тайфун "Хагулит" принес с собой проливные дожди в китайский город Шанхай. Они вызвали подтопление некоторых районов и нарушение движения транспорта.
Тайфун "Вонгфонг" обрушился на филиппинский остров Самар. Он вышел на сушу в муниципалитете Сан-Поликарпо.
- Винница+24°... +10°
- Днепр+27°... +13°
- Донецк+25°... +8°
- Житомир+24°... +11°
- Запорожье+27°... +13°
- Ивано-Франковск+24°... +10°
- Киев+25°... +12°
- Кропивницкий+26°... +10°
- Луганск+26°... +10°
- Луцк+21°... +13°
- Львов+22°... +11°
- Николаев+27°... +15°
- Одесса+27°... +15°
- Полтава+24°... +13°
- Ровно+22°... +13°
- Симферополь+24°... +12°
- Сумы+22°... +8°
- Тернополь+23°... +10°
- Харьков+23°... +9°
- Херсон+27°... +13°
- Хмельницкий+24°... +11°
- Черкассы+25°... +9°
- Чернигов+22°... +11°
- Черновцы+23°... +12°