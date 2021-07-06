В Лапландии зафиксировали температурный рекорд / фото ua.depositphotos.com
Страны северной Европы страдают от жары: в Лапландии зафиксировали самый жаркий день с 1914 года.
Об этом сообщает The Guardian.
Как сообщается, температура достигла +33,6°. Это был самый жаркий день с 1914 года.
Жара в Украине
Как сообщал Погода УНИАН, в ближайшие дни на смену обильным дождям в Украину придет сухая и жаркая погода с температурой до +34 градусов.
Как рассказала синоптик Укргидрометцентра Александроа Хала, с 7 июля в Киевской области установится "стабильная и сухая погода", а циклон, который сейчас находится над Азовским морем и является источником дождей, покинет территорию Украины.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram