В регионе зафиксировали небывалые +33,6°.

Страны северной Европы страдают от жары: в Лапландии зафиксировали самый жаркий день с 1914 года.

Об этом сообщает The Guardian.

Как сообщается, температура достигла +33,6°. Это был самый жаркий день с 1914 года.

Жара в Украине

Как сообщал Погода УНИАН, в ближайшие дни на смену обильным дождям в Украину придет сухая и жаркая погода с температурой до +34 градусов.

Как рассказала синоптик Укргидрометцентра Александроа Хала, с 7 июля в Киевской области установится "стабильная и сухая погода", а циклон, который сейчас находится над Азовским морем и является источником дождей, покинет территорию Украины.

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Автор: Екатерина Лиманская