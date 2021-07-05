Это природное явления образовалось в небе над Приморском.

В Приморске Запорожской области местные жители стали свидетелями редкого природного явления - воздушного цунами.

Об этом сообщает местное издание ria-m.tv.

Называется оно так из-за внешнего сходства с опасным морским или океанским "тезкой". На самом же деле, зловещая туча - шквальный ворот. Так выглядит локальный грозовой фронт, переходящий в шторм.

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Автор: Екатерина Лиманская