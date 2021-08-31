Весь день в столице будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь.

В первый осенний день в Киеве будет облачно с прояснениями.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью столбики термометров покажут +13 градусов, а днем потеплеет до +22 градусов. Ближе к вечеру возможен небольшой дождь.

Ветер в течение дня будет несколько раз менять свое направление, а его скорость составит 1,6 - 2,1 м/с.

Атмосферное давление пониженное, 742-743 миллиметра ртутного столба.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +9°, днем +17°, ливень.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +10°, днем +19°, ливень.

В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +10°, днем +18°, ливень.

В Тернополе 1 сентября ночью будет +9°, днем +16°, небольшая облачность, ливень.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +17°, ливень.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +17°, ливень.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +12°, днем +18°, ливень.

В Виннице завтра будет +11°...+19°, небольшая облачность, ливень.

В Житомире в среду будет ночью +12°, днем +19°, небольшая облачность, дождь.

В Черкассах завтра будет небольшой дождь, ночью +12°, днем +25°.

В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +26°, практически безоблачно.

В Полтаве завтра - небольшая облачность, температура воздуха +13°...+26°.

В Одессе 1 сентября - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +27°.

В Херсоне в среду ночью +15°, днем +29°, небольшая облачность.

В Николаеве будет практически безоблачно, ночью +14°, днем +28°.

В Запорожье завтра температура ночью +16°, днем +28°, практически безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит +12°...+24°, небольшая облачность, дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +26°.

В Днепре температура ночью будет +14°, днем +28°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет ясно и безоблачно, +14°...+25°.

В Краматорске будет практически безоблачно, температура ночью +14°, днем +27°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +14°, днем +29°.

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Автор: Екатерина Лиманская