30 сентября в Украине будет стабильная и сухая погода / Фото ua.depositphotos.com

В последний день сентября в Украине ожидается в меру теплая погода, +14°...+17°. В большинстве областей будет преобладать небольшая облачность, однако весь юго-восток, включая некоторые центральные и северные области, будет залит сентябрьским солнцем. Без осадков.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +3°, днем +14°.
  • Во Львове в четверг будет облачная погода с прояснениями. Ночью +8°, днем +15°.
  • В Луцке - небольшая облачность, ночью +7°, днем +17°.
  • В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +5°, днем +17°.
  • В Тернополе 30 сентября ночью будет +5°, днем +16°, небольшая облачность.
  • В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +15°.
  • В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +18°.
  • В Ужгороде столбики термометров покажут +10°...+15°, пасмурно, небольшой дождь.
  • В Черновцах в четверг - практически безоблачно, ночью +4°, днем +17°.
  • В Виннице завтра будет +3°...+14°, небольшая облачность.
  • В Житомире в четверг будет ночью +4°, днем +14°, небольшая облачность.
  • В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +13°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +14°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +4°...+14°.
  • В Одессе 30 сентября - небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +16°.
  • В Херсоне в четверг ночью +5°, днем +16°, ясно и безоблачно.
  • В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +5°, днем +16°.
  • В Запорожье температура ночью +4°, днем +15°, ясно и безоблачно.
  • В Сумах завтра температура воздуха составит +4°...+14°, ясно и безоблачно.
  • В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +4°, днем +14°.
  • В Днепре температура ночью будет +4°, днем +15°, ясно и безоблачно.
  • В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +8°...+12°.
  • В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +3°, днем +14°.
  • В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +5°, днем +14°.
Погода в Украине 30 сентября / фото УНИАН

Народный календарь на 30 сентября

30 сентября - Веры, Надежды, Любови и их матери Софии. Это древний женский праздник, но с грустным привкусом. Утром этого дня всем женщинам следовало хорошо выплакаться, чтобы легче стало на душе не только себе, но и всем близким. 

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Автор: Екатерина Лиманская