30 сентября в Украине будет стабильная и сухая погода / Фото ua.depositphotos.com
В последний день сентября в Украине ожидается в меру теплая погода, +14°...+17°. В большинстве областей будет преобладать небольшая облачность, однако весь юго-восток, включая некоторые центральные и северные области, будет залит сентябрьским солнцем. Без осадков.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +3°, днем +14°.
- Во Львове в четверг будет облачная погода с прояснениями. Ночью +8°, днем +15°.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +7°, днем +17°.
- В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +5°, днем +17°.
- В Тернополе 30 сентября ночью будет +5°, днем +16°, небольшая облачность.
- В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +15°.
- В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +18°.
- В Ужгороде столбики термометров покажут +10°...+15°, пасмурно, небольшой дождь.
- В Черновцах в четверг - практически безоблачно, ночью +4°, днем +17°.
- В Виннице завтра будет +3°...+14°, небольшая облачность.
- В Житомире в четверг будет ночью +4°, днем +14°, небольшая облачность.
- В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +13°.
- В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +14°, небольшая облачность.
- В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +4°...+14°.
- В Одессе 30 сентября - небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +16°.
- В Херсоне в четверг ночью +5°, днем +16°, ясно и безоблачно.
- В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +5°, днем +16°.
- В Запорожье температура ночью +4°, днем +15°, ясно и безоблачно.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +4°...+14°, ясно и безоблачно.
- В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +4°, днем +14°.
- В Днепре температура ночью будет +4°, днем +15°, ясно и безоблачно.
- В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +8°...+12°.
- В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +3°, днем +14°.
- В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +5°, днем +14°.
Погода в Украине 30 сентября / фото УНИАН
Народный календарь на 30 сентября
30 сентября - Веры, Надежды, Любови и их матери Софии. Это древний женский праздник, но с грустным привкусом. Утром этого дня всем женщинам следовало хорошо выплакаться, чтобы легче стало на душе не только себе, но и всем близким.
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