30 сентября в Украине будет стабильная, в меру теплая осенняя погода, без осадков.

В последний день сентября в Украине ожидается в меру теплая погода, +14°...+17°. В большинстве областей будет преобладать небольшая облачность, однако весь юго-восток, включая некоторые центральные и северные области, будет залит сентябрьским солнцем. Без осадков.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +3°, днем +14°.

Во Львове в четверг будет облачная погода с прояснениями. Ночью +8°, днем +15°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +7°, днем +17°.

В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +5°, днем +17°.

В Тернополе 30 сентября ночью будет +5°, днем +16°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +15°.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +18°.

В Ужгороде столбики термометров покажут +10°...+15°, пасмурно, небольшой дождь.

В Черновцах в четверг - практически безоблачно, ночью +4°, днем +17°.

В Виннице завтра будет +3°...+14°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг будет ночью +4°, днем +14°, небольшая облачность.

В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +13°.

В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +14°, небольшая облачность.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +4°...+14°.

В Одессе 30 сентября - небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +16°.

В Херсоне в четверг ночью +5°, днем +16°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +5°, днем +16°.

В Запорожье температура ночью +4°, днем +15°, ясно и безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит +4°...+14°, ясно и безоблачно.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +4°, днем +14°.

В Днепре температура ночью будет +4°, днем +15°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +8°...+12°.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +3°, днем +14°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +5°, днем +14°.

Народный календарь на 30 сентября

30 сентября - Веры, Надежды, Любови и их матери Софии. Это древний женский праздник, но с грустным привкусом. Утром этого дня всем женщинам следовало хорошо выплакаться, чтобы легче стало на душе не только себе, но и всем близким.

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Автор: Екатерина Лиманская