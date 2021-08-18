В Австрии и Германии снова идут проливные дожди.

Новый виток проливных дождей обрушился на Германию и Австрию, вызвав сильные наводнения и оползни. Также местные жители наблюдали по крайней мере один разрушительный торнадо.

Об этом сообщает The Watchers.

Как сообщается, один человек погиб, еще один пропал без вести в Германии после того, как внезапное наводнение смыло их с моста в популярном месте для туристов известном как Адская Долина в Баварии.

По данным издания, чрезвычайное положение было объявлено на севере Германии после того, как торнадо повредил более 50 домов в деревне Гроссхайде, Нижняя Саксония. Торнадо был такой силы, что срывал крыши с домов, переворачивал автомобили и валил деревья.

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Хотя никто не пострадал, представитель пожарной команды охарактеризовал силу шторма как беспрецедентную в регионе. "Это был чистый хаос", - сказал он.

По меньшей мере 4 человека получили травмы 17 августа в соседней Австрии, и около 100 человек были спасены из автомобилей после проливных дождей, вызвавших сильные наводнения и оползни.

Дороги и железнодорожные пути были затоплены бушующей водой. Ураган затопил дороги, сорвал крышки люков и затопил подвалы.

Мощные наводнения в Германии

В Германии спасатели до сих пор не могут найти 16 человек, которые исчезли во время наводнений. В настоящее время общее число жертв стихийного бедствия составило 188. Как заявил представитель полиции города Кобленц, со 141 жертвы идентифицировали тела 121 человека.

Уровень воды на дорогах Германии достигал 12 метров.

Наводнения на западе Германии вынесли на поверхность 350 кг боеприпасов времен Второй мировой войны.

Автор: Екатерина Лиманская