Из-за стихии пострадали пять человек.

Два мощных торнадо пронеслись по американскому штату Пенсильвания.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как отмечается, вихри успели нанести немалый ущерб инфраструктуре. Ветром сорвало кровли десятков домов, а от некоторых конструкций вообще остались одни щепки, перевернуло машины.

Сообщается, что из-за стихии пострадали по меньшей мере пять человек. Более 8 тысяч домов после непогоды остались без света.

Напомним, ранее Китай пострадал от крупнейшей вспышки торнадо за более чем десятилетие.

Сообщалось как минимум о 10 торнадо, из которых 3 были сильными.

Так, прямо в центре города Шэньсиан пронесся смерч, который нанес катастрофический ущерб. По словам очевидца Эрика Вонга, торнадо ломал деревья твердых пород, подбрасывал машины, сравнял с землей несколько домов и оставил несколько человек ранеными.

Другой сильный торнадо сравнял с землей целые леса, а затем переместился прямо в центр города Гаотан.

Автор: Екатерина Лиманская