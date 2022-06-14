В среду, 15 июня, в Киеве ожидается свежая и сухая погода.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью столбики термометров в столице опустятся до +14°, а днем воздух максимально прогреется до +23°. Весь день ожидается небольшая облачность, без осадков.
Ветер будет северо-западного и западного направлений, а его скорость составит 1,4 - 3 м/с. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.
Погода в Украине 15 июня
Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +8°, днем +19°.
В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +20°.
В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +9°, днем +20°.
В Тернополе 15 июня ночью будет +11°, днем +20°, пасмурно, сплошная облачность.
В Хмельницком завтра будет облачно с прояснением, ночью +10°, днем +20°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +22°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +10°...+23°, пасмурно, сплошная облачность.
В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +22°.
В Виннице завтра будет +9°...+21°, небольшая облачность.
В Житомире в среду будет ночью +10°, днем +21°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +23°.
В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +24°,пасмурно, сплошная облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +15°...+23°.
В Одессе 15 июня - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +28°.
В Херсоне в среду ночью +17°, днем +28°, практически безоблачно.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +27°.
В Запорожье температура ночью +18°, днем +27°, ясно и безоблачно.
В Сумах завтра температура воздуха составит +11°...+24°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +25°.
В Днепре температура ночью будет +11°, днем +26°, небольшая облачность.
В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +11°...+23°, сильный дождь.
В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура ночью +17°, днем +22°.
В Северодонецке - небольшая облачность, ливень, температура ночью +18°, днем +24°.