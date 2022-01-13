Человечеству срочно необходимо сократить концентрацию CO2 на 20%.

Усилий, которые прилагаются для спасения планеты, недостаточно. План по устранению угрозы глобального потепления провалится.

Об этом пишет Bloomberg.

По мнению экспертов из Метеорологического бюро Великобритании, если не бороться активно с выбросами парниковых газов, то не удастся ограничить увеличение температуры на1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем.

Специалисты считают, что в 2022 году средняя концентрация CO2 увеличится, предположительно, на 2,14 части на миллион. При этом указано, что частично вред атмосфере компенсируется за счет растений, но этот эффект долго не продлится.

Читайте также2021 год стал одним из самых жарких за всю историю наблюдений"Природа временно возьмет на себя нашу "тяжелую работу" в этом году, поскольку ожидается, что экосистемы, такие как тропические леса, будут поглощать из атмосферы большую долю углекислого газа, чем обычно", - объяснила руководитель отдела исследований климатических воздействий в Метеобюро Ричард Беттс.

Для достижения климатических целей накопление CO2 в атмосфере должно резко упасть на 20% в ближайшие пять лет и прекратиться к середине века.

Как сообщал УНИАН, концентрация парниковых газов в атмосфере Земли в 2020 году установила новый рекорд, а годовые темпы роста превысили средний показатель за 2011-2020 годы. Эта тенденция сохранилась и в 2021 году.

При этом основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что весь мир должен изменить способ ведения бизнеса, чтобы избежать климатической катастрофы.

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