Ученые отметили, что поскольку тенденция к потеплению продолжается, то человечество продолжит терять ледники и это мировой тренд.

Ежегодно ученые в Новой Зеландии совершают пролет над древними ледяными "реками" - горном хребте, протянувшемся вдоль Южного острова. И каждый год фиксируют их уменьшение.

Профессор Университета Монаш в Австралии Эндрю Макинтош, который участвовал в экспедиции, сказал, что он был "шокирован" увиденным. По его словам, некоторые небольшие ледники почти исчезли, а знаменитые ледники Франца-Иосифа и Фокса показали заметное отступлене, сообщает CNN.

"Наблюдения этого года подтверждают, что потеря льда в Южных Альпах продолжается", - сказал Эндрю Лорри, главный научный сотрудник Национального института водных и атмосферных исследований и координатор исследования.

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"Мы видим быстрые изменения, происходящие в горах, с признаками того, что подъем снежной линии ускоряется вместе с потерей льда", - сказал Лорри.

Он отметил, что поскольку тенденция к потеплению продолжается, то человечество продолжит терять ледники и это мировой тренд.

Что такое ледники

Ледники - это большие массы льда, которые накапливаются в горах. Ледники являются источником воды почти для 2 млрд человек в мире.

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