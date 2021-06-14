Сегодня в некоторых областях в Украине ожидаются опасные метеорологические явления.

Сегодня, 14 июня, в некоторых регионах Украины ожидаются опасные метеорологические явления.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"14 июня в южных и центральных областях грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Из-за непогоды объявлен I уровень опасности - желтый.

Непогода на Кировоградщине

Как сообщал Погода УНИАН в Кировоградской области выпало огромное количество града, образовались настоящие сугробы изо льда.

"Великие Трояны. На обочине град. Это все град, кучи града, какая толщина...Это просто ужас. Я не знаю, сколько длилась эта непогода, но ущерба она наделала просто капец. Ужас!"- рассказала очевидец.

По данным ГСЧС, в результате непогоды в области обесточены три населенных пункта.

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Автор: Екатерина Лиманская