Сегодня, 14 июня, в некоторых регионах Украины ожидаются опасные метеорологические явления.
Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
"14 июня в южных и центральных областях грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Из-за непогоды объявлен I уровень опасности - желтый.
Непогода на Кировоградщине
Как сообщал Погода УНИАН в Кировоградской области выпало огромное количество града, образовались настоящие сугробы изо льда.
"Великие Трояны. На обочине град. Это все град, кучи града, какая толщина...Это просто ужас. Я не знаю, сколько длилась эта непогода, но ущерба она наделала просто капец. Ужас!"- рассказала очевидец.
По данным ГСЧС, в результате непогоды в области обесточены три населенных пункта.
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