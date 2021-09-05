Теплее всего будет в Крыму, Херсонской и Закарпатской областях.

В понедельник, 6 сентября, в Украине будет солнечно и тепло. По прогнозу синоптиков, осадков не будет ни в одной украинской области.

Об этом свидетельствует информация на сайте Укргидрометцентра.

Ожидается, что теплее всего будет в Крыму, Херсонской и Закарпатской областях. Температура воздуха там прогреется до +19...+21

На юге (в Одесской, Николаевской и Запорожской областях) будет прохладнее – +18...+20.

Читайте такжеСегодня дожди в Украине прекратятся, но станет еще прохладнее (карта)В Киевской области и Киева температура воздуха будет ниже – +13...15 градусов.

Прогноз погоды на 6 сентября от синоптика Натальи Диденко

По информации Натальи Диденко, 6 сентября в Украине повсюду будет преобладать сухая погода.

Ближайшей ночью в большинстве областей Украины ожидается +1+6 градусов, преимущественно на почве заморозки 0-3 градуса.

В дальнейшем в Киеве и в большинстве областей Украины "бабье" солнце будет крутить градусный регулятор сильнее, теплеть. Однако ночью будет холодновато.

Автор: Катерина Шварц