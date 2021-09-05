Наталья Диденко дала прогноз на 6 сентября.

В Украину пришло "бабье лето" с ночным выхолаживанием, дневным солнцем и летающей паутиной.

Об этом у себя на странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

"Бабье лето" – уже в Украине! Все его признаки – антициклон, ночное выхолаживание, дневное солнышко, летающая паутинка (кто не видел, зайдите в лес или даже ближайшую рощицу), тихий ветер или штиль – все это уже пришло. Поэтому в ближайшее время даже самые крупные лентяи могут растянуть необходимую работу и все успеть)", – написала она.

Прогноз погоды в Украине на 6 сентября

При этом Наталья Диденко рассказала какой будет погода в понедельник, 6 сентября. По ее словам, в Украине повсюду будет преобладать сухая погода – антициклон.

Читайте такжеСегодня дожди в Украине прекратятся, но станет еще прохладнее (карта)"Температура воздуха. Хотелось бы повыше, но осень взялась за исполнение своих обязанностей крепко. Уже прошлой ночью Градусы, как котята к маме-кошке, ютились до нуля, – отметила синоптик. – В дальнейшем в Киеве и в большинстве областей Украины "бабье" солнце будет крутить градусный регулятор сильнее, теплеть. Однако ночью будет холодновато".

Ближайшей ночью в большинстве областей Украины ожидается +1+6 градусов, преимущественно на почве заморозки 0-3 градуса.

Традиционно более защищенные от холода регионы – Закарпатье и юг Украины – избегут заморозков.

В течение дня температура воздуха поднимется до +13+18 градусов, в южной части и на Закарпатье +18+23 градуса.

Прогноз погоды в Киеве на 6 сентября

В столице, как отметила Диденко, понедельник 6 сентября предполагается сухим.

"Ночь обещает холодную погоду +3+6 градусов, на окраинах при прояснениях будут возникать заморозки на почве. Если прикроет временными облаками, заморозки маловероятны. Днем в Киеве потеплеет пока до +13 +15 градусов", – отметила она.

Автор: Катерина Шварц