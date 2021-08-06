Небольшие осадки ожидаются в отдельных областях.

На выходных, 7 и 8 августа, в Украину вернется жара и перестанут лить дожди. Жарче всего будет на востоке страны - до +35°, но и в других регионах ожидается 30-градусная жара.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +14°, днем +25°. В воскресенье ночью ожидается +17°, а днем - до +27°, ясно и безоблачно.

Во Львове в субботу ночью +14°, днем +24°, небольшой дождь. В воскресенье ночью +16°, днем +29°, небольшая облачность.

В Луцке в субботу ночью +14°, днем +24°, небольшая облачность В воскресенье - ночью +16°, днем +29°, незначительная облачность.

В Виннице в субботу будет немного облачно. Температура воздуха +13°...+26°. В воскресенье температура будет +15°...+28°, почти безоблачно.

В субботу в Одессе будет облачно с прояснениями, температура ночью +17°, днем +28°. В воскресенье - ясно и безоблачно, +19°...+30°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +19°, днем +32°, облачно с прояснениями. В воскресенье столбики термометров покажут +18°...+28°, пасмурно.

В Днепре в субботу - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +30°, гроза. В воскресенье температура составит +17°...+30°, почти безоблачно.

В Симферополе в субботу - небольшая облачность, +18°...+33°. В воскресенье - небольшая облачность, гроза, +19°...+30°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает облачная погода с прояснениями, температура ночью +21°, днем +34°. В воскресенье ночью ожидается +20°, днем +32°, облачно с прояснениями.

В Краматорске в субботу будет небольшая облачность. Температура ночью +18°, днем +36°. В воскресенье будет облачно с прояснениями, ночью +16, днем +28°.

В Северодонецке завтра будет небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +38°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура составит +18°, днем +36°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет облачно с прояснениями, температура до +22°. В воскресенье днем температура составит +26°, ночью похолодает до +13°, практически безоблачно.

В Моршине на Львовщине в субботу будет облачно с прояснениями, ночью +13°, днем +27°. В воскресенье - практически безоблачно. Температура составит +16°...+31°.

В Трускавце в субботу будет облачно с прояснениями, температура до +25°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура +16°...+30°.

В Сваляве завтра ожидается небольшая облачность, легкий дождик, до +23°. В воскресенье - ясно и безоблачно, +16°...+28°

В Затоке в субботу - облачно с прояснениями, ночью +17°, днем +28°. В воскресенье - ясно и безоблачно, +18°...+31°.

В Бердянске в субботу будет небольшая облачность, температура до +33°. В воскресенье будет облачно с прояснениями, температура +19°...+33°.

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Автор: Екатерина Лиманская