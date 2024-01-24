Изменение погоды ожидается уже в конце текущей недели.

В ближайшие дни в Украине сохранится относительно теплая, но неустойчивая погода. Ожидаются осадки, туманы, гололедица на дорогах и местами порывы ветра. Однако в конце недели температура немного снизится, а ночью в ряде областей вернутся 10-градусные морозы. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича, сообщает "Метеопрог".

Погода 25 января

В четверг, по данным синоптика, сохранится неустойчивая погода с осадками в виде снега, мокрого снега, порой с дождем. Местами налипание мокрого снега, туманы, на дорогах гололедица. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м / с. Температура воздуха ночью -3. ..+2 °С, днем +1...+6 °С. В восточных областях и в Карпатах ночью -3...-8 °С, днем около 0 °С.

Погода 26 января

В пятницу продолжится влияние атмосферных фронтов, в результате чего пройдут осадки в виде снега, мокрого снега, в Приазовье и Крыму с дождем. Местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер на Левобережье переменных направлений, 3-8 м/с, на Правобережье северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2. ..+3 °С, днем -1...+4 °С.

Видео дня

Погода 27 января

В субботу, 27 января, ожидается небольшой снег, мокрый снег, в западных областях умеренные осадки. Местами туманы, на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0. ..-5 °С, днем -2...+3 °С.

Погода 28 января

В конце недели ожидается небольшой снег и мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...-6 °С, а в Карпатском регионе и на крайнем севере похолодает до -6...-11 °С. Днем по всей Украине будет не выше -4. ..+1 °С.

О похолодании в конце текущей недели говорит и синоптик Наталья Диденко. По ее данным, температура начнет снижаться уже с 27 января, однако это похолодание не будет сильным.

Вас также могут заинтересовать новости: