Сильный ветер и дождь бушевали около получаса.

По Херсонской области пролетел ураган. Он сорвал крыши со 100 зданий, 85 из них - жилые дома.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Без крыш оказались дома и сельский клуб в поселке Великая Лепетиха. Повредило кровлю также на складах, фермах, хозяйственных постройках. В детском саду вышла из строя подстанция.

Очевидцы рассказывают, что это было похоже на торнадо: сильный ветер с дождем длился полчаса, а порывы с грозами - несколько минут, и это наделало много бед.

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Убытки еще считают, пострадавшим будут оказывать помощь из местного бюджета. Люди стараются как можно быстрее позакрывать дыры хотя бы пленкой, латают на скорую руку, ведь по прогнозам синоптиков, дождь ожидается еще несколько дней.

После непогоды, которая прошлась по Херсонской области, без электричества остались полсотни населенных пунктов.

В районе катастрофически не хватает строительных материалов. Торнадо в Великой Лепетихе признали чрезвычайной ситуацией местного уровня.

Ураган нанес ущерб и другим районам: он прошелся по поселку Аскания Нова, и там на два дня закрыли для посетителей заповедник.

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Автор: Елена Пилипчак