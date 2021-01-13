В Харькове из-за снегопада запретили движение грузовиков
Грузовикам, масса которых превышает 8 тонн, запретили въезжать на территорию Харькова до 11:00 14 января.
Из-за снегопада на территории Харькова запрещено движение грузовиков, масса которых превышает 8 тонн.
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«Транзитное движение и движение грузовых автомобилей, масса которых превышает 8 тонн, по территории города Харькова запрещено до 11:00 14 января», - говорится в сообщении.
По информации Департамента инфраструктуры горсовета, это связано с ухудшением погодных условий в городе и необходимостью немедленной организации проведения работ по уборке снега на улично-дорожной сети с привлечением техники большой механизации.
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