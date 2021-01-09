Мадрид накрыл крупнейший за последние годы снегопад (фоторепортаж)
В Мадриде и восьми провинциях эта непогода стала самой серьезной с 2007 года.
Столицу Испании Мадрид накрыл крупнейший за последние годы снегопад.
Северную Италию накрыла метель: заблокированы дороги и жилые дома (фото, видео)Как сообщает Reuters, в результате непогоды был закрыт мадридский аэропорт, работа железнодорожного транспорта ограничена. Причиной ухудшения погодных условий стал шторм "Филомена".
По данным местных властей, на автомагистрали М-30 и М-40 у испанской столицы образовались большие пробки. Температура воздуха около нуля. Водителям, которые застряли в километровых пробках, помогали волонтеры Красного Креста. Они раздавали водителям еду. Водителей попросили без острой надобности не выезжать из дома.
В качестве меры предосторожности были закрыты крупные парки, в том числе Ретиро рядом с музеем Прадо.
Кроме того, в связи с непогодой перенесли десятки авиарейсов из мадридского аэропорта Барахас.Также приостановлено высокоскоростное железнодорожное сообщение между Мадридом и юго-восточными городами Аликанте и Валенсией.
Государственное метеорологическое агентство (Aemet) сообщило, что рекордная температура -35,6 градуса по Цельсию была зафиксирована в Вега-де-Лурдес в Леоне на севере Испании.
В Мадриде и восьми провинциях эта непогода стала самой серьезной с 2007 года.
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