Снегопады в Японии не прекращаются, прогнозы синоптиков не утешают.

Снегопад в Японии установил новый национальный рекорд. За 12 часов на острове Хоккайдо в городе Обихиро выпало 1,29 м осадков. Об этом сообщает The Watchers.

Как сообщается, это самый сильный 12-часовой снегопад в Японии за всю историю наблюдений. Это также первый раз за 53 года, когда накопление снега превысило 1,2 метра.

Сильный снегопад также был зафиксирован в Кусиро и Саппоро, власти получили десятки звонков от водителей со всего острова, чьи автомобили застряли в снегу.

Чиновники призвали жителей избегать необязательных поездок из-за суровых погодных условий.

Синоптики тем временем говорят, что снегопады в Японии продолжатся. На Хоккайдо должно выпасть еще около полуметра снега, а на северо-западе Японии - до метра. Ожидается, что это похолодание в стране продлится около недели. Людей предупреждают о сильных снегопадах, снежных бурях и высоких волнах. Ожидается, что из-за снегопадов может остановиться дорожное движение.

В Украине на этой неделе тоже снежит, однако значительного снежного покрова не ожидается. По прогнозу Укргидрометцентра, в ближайшие дни в Украину будет поступать холодный воздух арктического происхождения с северных направлений. Из-за этого в большинстве регионов ожидаются небольшие снегопады. Однако плотная облачность будет препятствовать сильному понижению температуры. Так что экстремальных морозов не ожидается.

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