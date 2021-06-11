Туман в город принес холодный арктический воздух.

Сегодня утром австралийский Сидней окутал густой туман. Удивительные кадры этого явления успели заснять на рассвете.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как отмечается, туман накрыл знаменитую Сиднейскую оперу и местный залив. Видимость из-за этого была крайне низкой. Движение паромов пришлось приостановить, а для автомобилистов объявили "красное" предупреждение из-за опасных погодных условий.

Этот туман, говорят местные синоптики, принес холодный арктический воздух. Из-за этого даже столбики термометра опустились до 10 градусов по Цельсию, хотя обычно в Сиднее жарко.

Непогода в Австралии:

Как сообщал Погода УНИАН, юго-восток Австралии залило дождями и засыпало снегом.

Около 200 тысяч человек остались без света из-за мощных ливней в штате Виктория. Там ветер повалил деревья, залило дороги, а люди стали заложниками стихии в затопленных машинах и домах.

В то же время, соседний штат Новый Южный Уэльс засыпало снегом. Температура воздуха там резко упала.

В Сиднее зафиксировали самый холодный день за 37 лет - всего +10 градусов.

Пониженное давление привело к наводнению в некоторых районах. Власти призвали к эвакуации 26000 жителей.

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Автор: Екатерина Лиманская