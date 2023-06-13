В ближайшие дни в столице будет преобладать сухая погода.

В ближайшие дни в Киеве ожидается сухая погода без осадков, а температура будет постепенно повышаться. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, на текущую неделю график прогноза для Киевщины - оптимистичный.

"Главное - со среды температура будет повышаться и снова достигнет комфортных летних значений", - сообщили в Укргидрометцентре.

Со среды, 14 июня, воздух в столице уже будет стабильно прогреваться до отметок выше +20 градусов. Перед выходными и на выходных столбики термометров в Киеве покажут летние +26°...+27°.

Погода в Киеве и области - прогноз на сегодня

По данным Укргидрометцентра, сегодня на Киевщине ожидается облачная погода с прояснениями.

По области местами пройдет небольшой кратковременный дождь, в Киеве будет сухая погода без осадков. Ветер ожидается северо-восточного направления, его скорость составит 5-10 м/с.

Температура по области днем ожидается около 15-20°; в Киеве днем воздух прогреется до 18-20°.

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