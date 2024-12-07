Водителей и пешеходов призывают к осторожности из-за гололедицы.

В ближайшие дни киевлян ждет довольно влажная погода с дождями и мокрым снегом. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"В ближайшие 5 суток на территории Киевской области ожидаются временами осадки смешанной фазы: мокрый снег и дождь", - говорят синоптики.

Температура, по их данным, будет колебаться в пределах -1...+3 °C как днем, так и ночью.

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На дорогах будет гололедица, что повысит риск аварийных ситуаций.

"Призываем водителей соблюдать безопасную скорость, а пешеходов - быть внимательными, особенно на переходах и скользких участках", - говорится в сообщении синоптиков.

На выходных в Украине ожидается относительно теплая погода, но ее осложнит сильный юго-восточный ветер.

Синоптик Наталья Диденко отмечает, что холодов не предвидится: днем температура воздуха в большинстве регионов Украины будет колебаться в пределах +1...+5 градусов, на юге страны повысится до +4...+9, а в Крыму воздух прогреется до +9...+15 градусов.

В течение 7-8 декабря, по ее словам, в большинстве областей ожидается влажная погода с периодическими дождями и мокрым снегом. Местами возможно образование гололеда, а на дорогах в утренние и вечерние часы будет гололедица.

В Киеве 7 декабря прогнозируют преимущественно дождливую погоду, днем температура будет достигать максимум +3 градусов. Также ожидается сильный юго-восточный ветер.

На воскресенье в столице синоптик прогнозирует дождь с мокрым снегом в ночное и утреннее время. Днем осадки прекратятся, но ветер будет оставаться порывистым. Температура в столице не превысит +3 градусов.

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