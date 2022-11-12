Сегодня утром во многих областях Украины ожидается густой туман. Об этом предупреждает Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, непогода накроет центральные, южные, а также Донецкую области.
"Ночью и утром 12 ноября в центральных, южных и Донецкой областях туман, видимость 200-500 метров", - говорится в предупреждении.
Как отмечается, объявлен I уровень опасности, желтый.
Погода на выходные
Как сообщал Погода УНИАН, на выходных погода в Украине будет относительно теплой и преимущественно сухой. Лишь в воскресенье в отдельных областях покапают небольшие дожди. Температура в большинстве областей будет держаться в пределах +9°...+12°.
По словам синоптика Наталки Диденко, на погоду в Украине будет влиять антициклон Charly, а с началом новой недели ожидается похолодание. По ее данным, антициклон обусловит сухую, бездождевую, бесснежную погоду во всех областях Украины.