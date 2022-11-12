По данным Укргидрометцентра, сегодня утром во многих областях ожидается туман.

Сегодня утром во многих областях Украины ожидается густой туман. Об этом предупреждает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, непогода накроет центральные, южные, а также Донецкую области.

"Ночью и утром 12 ноября в центральных, южных и Донецкой областях туман, видимость 200-500 метров", - говорится в предупреждении.

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Как отмечается, объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода на выходные

Как сообщал Погода УНИАН, на выходных погода в Украине будет относительно теплой и преимущественно сухой. Лишь в воскресенье в отдельных областях покапают небольшие дожди. Температура в большинстве областей будет держаться в пределах +9°...+12°.

По словам синоптика Наталки Диденко, на погоду в Украине будет влиять антициклон Charly, а с началом новой недели ожидается похолодание. По ее данным, антициклон обусловит сухую, бездождевую, бесснежную погоду во всех областях Украины.

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