Текущий период похолодания в Украине связан с тем, что через территорию страны идет холодный воздушный фронт.
Об этом сообщил ведущий синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло, передает OBOZREVATEL.
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"Он начал путешествие по нашей стране 6 апреля, и вызвал осадки. Преимущественно мокрый снег в западных и центральных областях, частично на севере", - уточнил он.
По этой причине в течение нескольких следующих дней ночная погода в Украине будет достаточно холодной - от -3° до +3° в зависимости от территории.
"Основное похолодание коснется северо-западной половины Украины, где ночные температуры будут отрицательными. Но днем очень холодно не будет - от +8° до +15°", - сказал Мурмыло.
Что касается снега, то 7 апреля был последний снежный день для жителей Житомирской и Винницкой областей. Дальше осадки если и будут, то исключительно в виде дождя, а еще позже осадки вообще прекратятся, сообщил синоптик.
Уже 11 апреля холодный фронт покинет территорию страны, ему на смену придет теплая воздушная масса, и начнется постепенное повышение температуры. При этом возможны небольшие дожди и сильный ветер.
Потепление сперва придет на восток страны.
"Там уже с 11 апреля будет +15° и выше", - отметил Мурмыло.
На остальную территорию Украины потепление придет чуть позже, после 12 апреля.
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