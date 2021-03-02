"В пределах 5-7 градусов": синоптик рассказал о потеплении в Украине

При этом Мурмыло заявил, что повышение температуры не будет устойчивым.

В Украине ожидается неустойчивая погода / Фото ua.depositphotos.com

В ближайшие дни в Украине будет наблюдаться медленное повышение дневной температуры, но оставшийся снег замедлит потепление. В конце текущей недели в стране снова немного похолодает.

Об этом рассказал ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло, передает OBOZREVATEL.

Читайте также "Весна в Украине дебютирует ветром и осадками": синоптик дала прогноз на ближайшие дни

В начале марта, в период до 6 числа, не следует ожидать устойчивого существенного потепления, предупредил синоптик. Тот небольшой снег, который мы наблюдаем, связан с прохождением "малоактивных атмосферных фронтов".

"Поэтому и осадков немного - в виде мокрого снега, дождя", - сказал он.

Из-за этих фронтов погода будет оставаться переменчивой.

"Характер погоды уже весенний, но с переменами. Сказать, что будет постоянно солнечно? Нет. Сказать, что будет постоянно дождь? Тоже нет", - пояснил Мурмыло.

И все-таки температура будет постепенно повышаться, в основном в дневные часы.

"В пределах 5-7 градусов день ото дня", - говорит синоптик.

При этом ночная температура будет оставаться около 0 градусов.

В то же время синоптик заметил, что многое будет зависеть от того, остался ли снег в том или ином регионе, а если остался, то насколько быстро тает.

"Это очень сильно влияет на температуру, особенно на дневную. Образование туманов, гололеда - это все связанно. Вечерние и ночные туманы не будут давать температуре повышаться днем. Когда снег растает, погода станет более стабильной. Но сейчас существует фактор непредсказуемости, потому что есть снежный покров, который будет влиять на характер погоды", - пояснил Мурмыло.

Вас также могут заинтересовать другие погодные новости: