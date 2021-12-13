Более зимняя погода в Украине ожидается лишь в конце текущей недели.

Ближайшую неделю погода в Украине будет напоминать классический ноябрь. Украинцев ждет относительно мягкий характер погоды, в некоторых областях выпадет снег, температура будет колебаться около 0°, будет облачно, ожидаются туманы.

Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.ua.

По его данным, в первой половине недели на погоду в Левобережной части Украины будет влиять западная периферия мощного азиатского антициклона, поэтому существенных осадков не ожидается. На остальной территории сохранится влажная погода с чрезмерным увлажнением.

"13 и 14 декабря ночные температуры в восточных и западных областях составят около -7...-2° (в Карпатах до -10°), на остальной территории страны 0...+5°. Днем воздух будет прогреваться до +1...+6°, на юге и в Крыму традиционно выше – до +5...+10°. В Карпатах и на Прикарпатье даже в дневное время столбик термометра не поднимется выше -5...0°", - рассказал он.

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По его данным, 15 и 16 декабря температура воздуха по всей стране распределится более равномерно: ночью термометры покажут значения в пределах -5...-0°, днем +1...+6°. В Карпатах в течение суток ожидается -4 ... + 1°.

По словам синоптика, в пятницу и на выходные заметно усилится ветер, снизится атмосферное давление и периодически будут выпадать осадки в виде снега и мокрого снега. В этот период погода уже больше будет напоминать зимний сезон, однако температура все еще останется выше нормы на 2-4 градуса.

"17-19 декабря за счет поступления более холодного воздуха с севера произойдет незначительное снижение температуры, особенно в дневное время. Ночью термометры покажут -6...-1°, днем -2...+3°. В Карпатах сохранится морозная погода со среднесуточными температурами около -3...-8°", - спрогнозировал синоптик.

Напомним, согласно прогнозу Погода УНИАН, сегодня, 13 декабря, в Украине будет много осадков. На западе страны пройдут снегопады, а на севере, в центре и на юге - дожди. Сухо будет лишь в восточных областях. Температура продолжит снижаться. Например, жителей западных областей в течение дня ожидают -2°...+3°. Теплее всего будет на юге Украины.

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Автор: Екатерина Лиманская