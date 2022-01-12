Синоптик Наталья Диденко рассказала, как одеваться, и как питаться во время сильных морозов.

На этой неделе ожидается резкое изменение воздушной массы. Сначала сильно похолодает, а потом резко придет потепление.

По словам синоптика Натальи Диденко, такое резкое изменение воздушной массы может вызвать негативные реакции нашего организма, передает meteoprog.

"Специалисты по медицине и метеорологии считают, что такие резкие температурные скачки и быстрый переход от более теплой погоды к морозам провоцируют высокую вероятность переохлаждения", - говорит она.

По ее словам, холодный воздух негативно влияет на мелкие кровеносные сосуды человека, особенно в конечностях. Сосуды инстинктивно сужаются, чтобы сохранить тепло. Соответственно, циркуляция крови в конечностях замедляется.

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"Первыми замерзают пальцы рук и ног, а также уши и нос - они меньше всего защищены из-за того, что у них тонкая жировая прослойка. Сначала замерзает кожа, а уже потом подкожный слой, сосуды, мышцы, нервы и даже кости", - пояснила синоптик.

Она отметила, что переохлаждение возможно даже при оттепели, поэтому во время морозов важно правильно одеваться:

Носите шапку, потому что через голову человеческое тело теряет до 40% тепла.

Носите шарф, теплые носки, варежки и обувь на более толстой и удобной подошве.

Защищайте от мороза открытые участки тела, особенно руки. Но проследите, чтобы одежда и обувь не были тесными.

Снимите пирсинг и украшения из металла.

Как питаться во время морозов?

Заботьтесь о необходимом пополнении организма витаминами. Употребляйте продукты, богатые витаминами, особенно цитрусовые: лимоны, апельсины, мандарины и тому подобное.

Важную роль играют жиры, без них иммунная система ослабевает.

Из напитков зимой рекомендуются травяные чаи, фруктовые и овощные фреши, имбирный или лимонный чай, морсы, особенно брусничный и клюквенный.

Во время морозов обязательно надо употреблять горячую пищу, старайтесь есть больше супов.

Напомним, до конца недели погода в Украине дважды изменится. Сначала очень сильно похолодает, местами температура опустится до -15°, а затем резко потеплеет. Уже с 13 января с запада на территорию Украины будет поступать теплый атлантический воздух, что приведет к потеплению, а в пятницу начнется масштабная оттепель.

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