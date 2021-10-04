Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала в Украине до + 23°, но предупредила об опасности.

На протяжении всей новой недели практически по всей Украине будет сухая погода, лишь периодически будут набегать тучи. Однако не обойдется без порывистого ветра и туманов.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, ночи ожидаются холодными, с периодическими заморозками. Днем, по данным синоптика, максимально ожидается +12...+16 градусов.

"Западная часть Украины получит от прилегающих более теплых центрально-и восточноевропейских стран более высокие градусы, +14...+19, на Закарпатье +18...+23!"- рассказала она.

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Однако, по данным Натальи Диденко, в западных областях возможны сильные порывы южного и юго-восточного ветра.

"Порывистый ветер также ожидается в Крыму и Приазовье", - предупредила она.

Как сообщал Погода УНИАН, в Украине в ближайшие дни ожидаются новые заморозки. По данным синоптиков, местами температура упадет до -5°.

"5-6 октября в северных, центральных, 6 октября и в восточных и большинстве западных областей заморозки на поверхности почвы, 4 октября местами в воздухе 0-5°", - сообщили в Укргидрометцентре.

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Автор: Екатерина Лиманская