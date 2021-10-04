В течение недели температура в Украине будет постепенно снижаться. Без осадков.

В Украине подходят к концу последние теплые дни. На этой неделе температура будет постепенно снижаться. Холоднее всего будет в субботу, 9 октября, когда в большинстве областей температура упадет до +11°...+13°, а ночью ожидается лишь +1°...+4° практически по всей стране.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Неделя в Украине начнется с теплой осенней погоды. Местами столбики термометров покажут +17°...+19°. В большинстве областей ожидается ясная и безоблачная погода или небольшая облачность.

Практически такая же погода ожидается украинцев и во вторник, 5 октября. Однако с этого дня резко похолодает в Крыму: температура упаде до +9° и пройдут дожди. На остальной территории страны - небольшая облачность, а жителей западных областей ждет ясная и безоблачная погода.

С 6 октября температура в Украине будет постепенно снижаться. В этот день столбики термометров максимально поднимутся до +16°...+18° на западе страны, на севере будет +13°...+15°, в центральных областях +14°...+16°, на востоке - прохладнее всего, до +14°. Жителей юга ожидают +15°...+16°, в Крыму - до +11°. При этом на севере страны, местами в центре и на востоке будут очень холодные ночи, до +1°...+3°.

В четверг, 7 октября, температура продолжит снижаться. В большинстве областей ожидается +12°...+14°, местами на западе и юге до +15°...+16°. Без осадков.

Перед выходными погода стабилизируется, снижение температуры замедлится. В большинстве областей столбики термометров покажут +12°...+14°, местами на востоке и юге до +15°...+16°. Ночи станут чуть теплее, +2°...+8°.

На выходных в Украине резко похолодает. Уже в субботу, 9 октября, по всей стране ожидается облачная погода с прояснениями, а температура в большинстве областей будет на уровне +11°...+13°, лишь на юге страны до +13°...+15°. Также похолодают и ночи, до +1°...+5°.

В воскресенье, 10 октября, температура по всей стране повысится буквально на градус-два, однако все равно будет прохладно: +12°...+14° в большинстве регионов и лишь на юге до +16°.

Народный прогноз на неделю

4 октября - Кондрата. Резкий северный ветер на холодную зиму.

5 октября - Фотия. Если листья с березы еще не опали, то снег ляжет поздно.

6 октября - по наблюдениям, именно с этого дня начинается настоящая холодная осень. Если выпадет первый снег, то скоро зима. Мало грибов и много орехов - жди суровой зимы.

7 октября - Феклы первомученицы. Много желудей на дубе - жди мягкую зиму и плодородный год. Гром гремит 7 октября - зима будет теплой и малоснежной.

8 октября - Ефросии. Ранний снег- на раннюю и теплую весну. Если на Ефросию теплая погода, то еще тепло продлится три недели.

9 октября - Иоанна Богослова. На Богослова дождь со снегом - в январе трижды будет идти дождь; солнечно и тепло - июнь будет дождливый и холодный.

10 октября - гроза в этот день разразилась – зима будет бесснежной, короткой и достаточно теплой.

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Автор: Екатерина Лиманская