Температура во многих обалстях будет выше нормы на 5-9 градусов.

На выходных на западе Украины ожидается похолодание и дожди, тогда как в большинстве областей сохранится сухая и аномально теплая погода. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич, пишет "Метеопрог".

"Вследствие активного поступления теплых воздушных масс с юго-востока, температурный фон в нашей стране прогнозируется на достаточно высоком уровне, с отклонением от нормы местами на 5 - 9 °С".

По данным синоптика, поле высокого давления обусловит погоду без осадков и только в западной части малоподвижный холодный фронт с волнами станет причиной дождей, местами значительных, а также обеспечит более низкую температуру воздуха в дневное время за счет облачного неба и пронизывающего северного ветра.

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На выходных в Украине ожидается резкое ухудшение погодных условий, о чем сообщил синоптик Виталий Постригань.

Согласно его прогнозу, 28 и 29 сентября погода по стране будет разной. На западе ожидается существенное похолодание с осадками. Западная часть Украины попадет под влияние дождевых атмосферных фронтов, из-за чего возможно выпадение 20-50 мм осадков, а температура воздуха снизится до +8°...+13°.

В то же время Постригань прогнозирует, что на остальной территории страны будет преобладать солнечная, сухая и аномально теплая погода с температурой от +24° до +29°.

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